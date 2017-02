'Quién coño es', el proyecto que reivindica a las artistas olvidadas por ser mujeres

Una vez, en la tienda del Museo de Orsay, escuché decir a un adolescente en el castellano estridente del que se cree entre extranjeros: "Si veo un imán o una postal más del desayuno ese sobre la hierba, vomito yo el desayuno". Es bastante probable, querido lector, que usted también sienta al ver la Olympia o el Almuerzo sobre la hierba ese cansancio que sufre el ojo cuando, de tanto ver algo, ya es incapaz de apreciarlo.

Sin embargo, quizás tenga más dificultad para identificar esas pinturas más intimistas de mujeres velando a sus bebés, de niñas jugando. Berthe Morisot suena como un eco lejano al lado de esa voz firme que repite una y otra vez los nombres de los artistas masculinos. Probablemente, esté harto de escuchar el nombre de Man Ray, o incluso tenga una postal de su mujer-violín pegada en una pared de su dormitorio.

¿Pero quién es ese ser calvo y asexuado que nos observa desde una fotografía en blanco y negro de la misma época? El nombre de Claude Cahun, como el de muchas otras coetáneas suyas, flota en una bruma. Y esa es la bruma que quiso despejar María Bastarós (Zaragoza, 1987), un afortunado día de mayo de 2015, cuando empapeló el departamento de Historia del Arte de su universidad con carteles que hablaban sobre mujeres artistas, bajo el título, firme y directo en su propósito informativo y contestatario, de QUIÉN COÑO ES.

El proyecto Quién Coño Es | QCE

"En aquella época estaba terminando la licenciatura en Historia del Arte -cuenta Bastarós- Andaba ya metida en un montón de asambleas y movidas de politiqueo feminista. Me obsesionaba mucho que dentro del temario de la universidad prácticamente no se hablaba de artistas mujeres, pero, además, es que tampoco se daba, como contrapartida, una visión crítica de la historia que explicara por qué esto era así".

"No mencionaban que hasta el siglo XIX las mujeres tenían vetada la educación artística, ni que, una vez que se les permitió, no podían ir a las clases de dibuja al natural, con lo cual no podían desarrollar un tipo de dibujo que luego les pudiera dar de comer", me cuenta.

La primera idea de QUIÉN COÑO ES, por lo tanto, estuvo destinada principalmente a poner un punto de atención sobre estas telarañas universitarias. María diseñó una serie de carteles que tenían, por un lado, una biografía de una artista mujer de la historia y luego un pequeño texto en el que se explicaban los objetivos de la campaña, que eran, principalmente, hacer una fisura en la narración oficial de la historia del arte.

Quién Coño Es | Quién Coño Es

Imprimió una serie de 80 carteles que incluían las historias de artistas y empapeló el departamento de historia del arte de su facultad. Los que sobraron los pegó por fuera de la universidad, en calles cercanas.

En aquellos primeros carteles se hablaba, entre otras, de la pintora barroca Artemisia Gentileschi y la artista cubana Ana Mendieta.

Quién Coño es Ana Mendieta | QCE

"Puse a Ana Mendieta -recalca María-, porque coincidió con la exposición en Madrid de Carl Andre, que era su viudo y que había sido acusado de haberla asesinado, y, aunque había sido absuelto, aquello no había quedado del todo claro".

Los carteles del departamento desaparecieron en pocos minutos, y Bastarós nunca supo por qué los habían quitado. Nadie le explicó nada. Sin embargo, los que estaban por la calle permanecieron. María había hecho, al mismo tiempo que los carteles, una página de Facebook a la que había subido fotos de la iniciativa.

"Facebook se llenó de 'likes' -cuenta - Cuando llegué a casa tenía unos 2.000, así, de golpe. Me habían llegado 'mails' de un montón de revistas para entrevistarme y también mensajes de personas que querían participar en el proyecto de alguna forma".

María colgó los carteles en internet para que la gente los pudiera descargar y pegar donde quisiera. Empezaron a llegarle fotos de los carteles de QUIÉN COÑO ES (QCE) pegados por todo el mundo. De Londres a Yucatán, mucha gente se unió al grito orgulloso del QCE.

Cuando llevaba unos cinco meses haciendo los carteles ella sola, María decidió hacer un fanzine colaborativo.

"Los carteles me permitían hablar de las artistas -recuerda-, pero a un nivel meramente biográfico. Así que llamé a varias amigas e hicimos algo más amplio en el fanzine. Por ejemplo, Ana Quintana, del proyecto Chavalas Zine, hizo un texto sobre aborto y maternidad en la ciencia ficción. También había un texto transfeminista. El fanzine se vendió muchísimo, así que hemos seguido sacándolo. Ahora, va a salir el número 3, en el que hemos añadido la sección 'Un cuarto propio', que es más literaria".

Quién Coño Es, en Chueca (Madrid) | QCE

En medio de esta vorágine, el Ayuntamiento de Madrid se puso en contacto con ella para encargarle los carteles iniciales de QCE. Aquellos carteles ideados como protesta en la Facultad de Historia del Arte se convirtieron en unos grandes paneles que formaron parte del mobiliario urbano de la plaza Pedro Zerolo, en Chueca.

El proyecto QCE es infinito, y brilla en cada una de sus manifestaciones. Ahora mismo, la última forma que ha tomado esta reivindicación de las artistas mujeres de la historia es una exposición que se inaugurará el 8 de marzo en la sala zaragozana Juana Francés.

María Melero participa en QCE | Quién Coño Es

"En principio -comenta María-, me pidieron simplemente que la expo mostrase la historia de QCE, pero pensé que al proyecto se le podía dar otra vuelta, que tenía muchas más posibilidades".

Dicho y hecho. A partir del 8 de marzo, la sala Juana Francés albergará la exposición de 10 obras de nuevas artistas actuales, que han creado obras vinculadas a 10 artistas mujeres de los siglos XVIII, XIX y XX, cuyas vidas y obras nos sirven para reflexionar sobre las condiciones que construían la relación entre mujeres y arte en determinados periodos y puntos geográficos.

De esta forma, QCE no sólo repara y pone el foco en el vacío del pasado, sino que además mira al presente y futuro de las mujeres en el arte. Artistas de ayer y hoy como Artemisia Gentileschi, Berthe Morisot, Claude Cahun o Leonora Carrington serán tomadas como inspiración por jóvenes artistas españolas actuales, como María Melero, Clara Sancho-Arroyo, Irene Gimeno Lerín o Lidia Toga.

Nuria Riaza, en QCE | Quién Coño Es

La relación entre las obras del pasado y las del ahora puede ser tanto estética, de contenido o incluso biográfica.

El objetivo final de María Bastarós es, en sus propias palabras:

"Que todo el mundo entienda que lo que nos dicen en los libros, en la Universidad, lo que dicen en los telediarios, al final es una narración que no tiene más verdad que otra. Hay un montón de relatos subsidiarios que pueden desmontar estas narraciones oficiales. Nunca hay que quedarse sólo con esta narración oficial, porque al fin y al cabo es un relato construido por una serie de personas con una serie de intereses", dice.

Julia Prat participa en el proyecto Quién Coño Es | Julia Prat

De hecho, la exposición ostenta el magnífico nombre de MUERTE A LOS GRANDES RELATOS.

Además, Bastarós ha abierto una convocatoria para que todas las artistas que quieran puedan enviar imágenes de sus obras. Aparte de la exposición de las 10 artistas vinculadas a las otras 10, también se incluirá una instalación colectiva en una sala contigua que, siguiendo el espíritu de Quién Coño Es, albergará todas las obras que hayan sido enviadas.

De esta forma, las artistas actuales toman su espacio y nos llevan de la mano a esa otra artista mujer que, esclava de su espacio y su tiempo, no tuvo el lugar y la escucha para poder explicar quién coño era ella.