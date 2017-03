El corto que te demuestra que tu novio te violó anoche

Si fueras guionista y tuvieras que escribir una violación, tal vez, pensarías en algo similar al argumento de 'Irreversible' (2002), donde Mónica Belluci interpreta a una mujer que camina por un pasadizo subterráneo para cruzar la calle en una noche oscura, y un desconocido la reduce violentamente, abusando de ella de forma brutal, en una escena mítica del cine contemporáneo.

La agresión sexual a Belluci, que en 'Irreversible' se narra en tiempo real y sin cortes, ha sentado cátedra sobre cómo poner los pelos de punta en cuanto a violencia sexual. No hay escuela de cine en dónde no se ponga como ejemplo. Y, sin embargo, las estadísticas dicen que no es el tipo de violación más común. Lo “ordinario” es algo más cercano: la violación en pareja.

Chloe Fontaine es una actriz francesa de 25 años que conocía 'Irreversible', así que lo utilizó como ejemplo en su propio cortometraje para poner el acento en otro tipo de violencia sexual.

“Este peli se quedó en mi cabeza durante meses, años. Es la gran fuerza del cine de Gaspar Noé, sus pelis no se te van de la cabeza en mucho tiempo, aunque no tengas el valor de verlas otra vez. Y, francamente, no le necesitas. Te ha marcado tanto que recuerdas muchos más detalles de lo que crees”, nos explica Fonteine.

Así, decidió usar la violación de 'Irreversible' para darle la vuelta a nuestra percepción de violencia sexual.

“Una violación indiscutible a ojos de nuestra sociedad occidental hace que se destaque más claramente la paradoja de la violencia en pareja”, nos explica.

Un tipo de violencia que no sucede en los callejones oscuros por la noche cuando caminando solo, porque nos perdimos el último tren, sino que ocurre en casa con quien no crees tener graves problemas de relación.

Corto “Je suis ordinaire”

***

- NO QUIERO HACERLO

- ¿QUÉ PASA, YA NO ME QUIERES?

***

Fontaine se refiere al sexo por la fuerza que se toma de forma cotidiana cuando el chico no acepta una negativa de su pareja, en un día normal y sin gritos ni nocturnidad. La historia de este cortometraje empezó cuando tuvo una conversación con una amiga.

“Me dijo que había pasado la noche con un chico que no le dejaba de pedir sexo, y pese a que ella no quería, tuvo que acceder porque se sintió obligada a complacerle. Yo me sentí muy enojada, pero esto formaba parte de su intimidad y yo no tenía derecho a inmiscuirme", recuerda.

“Días después, una segunda amiga me habló de su novio y me contó una historia similar. No tenía quería tener sexo, pero lo hizo igualmente para que la dejara tranquila”, apostilla.

El punto de inflexión en la pareja es no aceptar el NO como respuesta. En este caso, la violencia es menos física y más psicológica; pero igual de dolorosa. De eso, va su corto. Ocurre de forma cotidiana, por eso lo tituló 'Soy ordinaria': es un tipo de violación común, rutinaria e invisible.

Chloe Fontaine interpreta el personaje femenino deel filme, que ella misma escribió y ahora recibe continuamente mensajes de personas que se sienten identificadas con su película: tanto de chicas como de chicos.

“Cada mensaje me emociona mucho, creo que me escriben porque quizás les parezco menos impersonal que el número que aparece en las campañas de sensibilización. Tienen mi nombre, mi contacto personal, han visto mi cara", confiesa.

"Parece más fácil confiar en alguien que hemos visto antes. El problema es que no es mi trabajo, no soy psicóloga y no tengo la capacidad para orientarles”, finaliza.