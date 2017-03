Soy un estudioso de Lars von Trier y te voy a contar todas sus idas de olla

Obviamente Quincy Jones no descubrió a Michael Jackson, Michael Jackson ya existía antes de Quincy Jones, pero fue Quincy, durante el rodaje de 'The Wiz', la versión afroamericana de 'El mago de Oz', de Sidney Lumet, quien se fijó en el joven Michael y conectaron, el resultado, 'Off The Wall'. Más de 30 millones de discos vendidos, premios y reconocimientos de todo tipo y colaboraciones de lujo como las de Rod Temperton, Stevie Wonder o Paul McCartney.